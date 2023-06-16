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Щербакова и Трусова вошли в резервный состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон 

Ранее золотая и серебряная призерши Олимпийских игр не были включены в основной состав сборной страны. 
16 июня 2023 22:54
автор: Глеб Шевяков

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова попали в резервный состав национальной команды России на предстоящий сезон-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Сообщается, что в женский состав запасных также были включены Майя Хромых и Вероника Яметова, а в мужской национальной команде резервистами стали Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков. Запасной парный состав выглядит следующим образом: в парном катании – Карина Акопова / Никита Рахманин и Дарья Бояринцева / Роман Плешков, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, что российские фигуристы отстранены от международных соревнований с весны прошлого года. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от международных турниров.

источник: Министерство спорта РФ
Щербакова и Трусова вошли в резервный состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон 
Ранее золотая и серебряная призерши Олимпийских игр не были включены в основной состав сборной страны. 
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