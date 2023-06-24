Американский фигурист выразил возмущение длительностью расследования дела Валиевой о допинге

Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал длительный процесс расследования по делу российской олимпийской чемпионки Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил.

Отметим, что на Олимпиаде в Пекине 2022 года сборная России выиграла золотые медали в командном разряде, национальная команда США завоевала второе место, однако награды так и не были вручены спортсменам из-за подозрения в употреблении допинга и дальнейшего расследования в адрес Валиевой.

«Прошло уже 500 дней с тех пор, как должно было состояться награждение командного турнира. Это должно было быть понятное дело о честном соревновании и чистоте спорта. Но оно чересчур затянулось. Мы хотим прозрачности и хотим, чтобы виновные несли ответственность. Нам нужна система, которая будет придерживаться принципов, являющихся основой Олимпийских игр», — опубликовал заявление американец в своих соцсетях.

Добавим, что Чжоу также обратился к МОК, РУСАДА и WADA для помощи в расследовании дела и вынесению вердикта в результате разбирательства со стороны CAS.