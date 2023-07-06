В РУСАДА отреагировали на заявление Сотниковой об обнаруженном допинге после ОИ-2014

В Сети появилось неожиданное заявление известной российской фигуристки Аделины Сотниковой.

Девушка сообщила, что после Олимпиады 2014 года у неё обнаружили допинг, однако спортсменку оправдали после вскрытия второй пробы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не владеет никакой информацией по этому поводу, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи завоевала золото, опередив Ким Ён А из Южной Кореи и итальянку Каролину Костнер.

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