Олимпийский комитет Республики Корея планирует обратится в МОК по делу российской фигуристки Аделины Сотниковой.

Ранее спортсменка заявила, что у нее обнаружили допинг на Играх-2014 в Сочи. Позже с олимпийской чемпионки были сняты подозрения. Проба «Б» дала отрицательный результат.

«Послe того как мы соберeм необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дeло Сотниковой. Она сама сказала, что у неe положительный результат в пробe «А», но отрицатeльный результат в пробe «Б». Это крайне редкий случай, трeбующий повторного расследования», – цитирует Yonhap представителя Олимпийского комитета Республики Корея.

Напомним, что второй на Олимпиаде в Сочи стала Ким Ю На из Республики Корея.