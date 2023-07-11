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Корея просит проверить высказывания чемпионки ОИ-2014 Сотниковой о положительной допинг-пробе

Спортсменка стала первой российской победительницей Игр в женском одиночном катании.
11 июля 2023 10:35
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский комитет Республики Корея планирует обратится в МОК по делу российской фигуристки Аделины Сотниковой.

Ранее спортсменка заявила, что у нее обнаружили допинг на Играх-2014 в Сочи. Позже с олимпийской чемпионки были сняты подозрения. Проба «Б» дала отрицательный результат.

«Послe того как мы соберeм необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дeло Сотниковой. Она сама сказала, что у неe положительный результат в пробe «А», но отрицатeльный результат в пробe «Б». Это крайне редкий случай, трeбующий повторного расследования», – цитирует Yonhap представителя Олимпийского комитета Республики Корея.

Напомним, что второй на Олимпиаде в Сочи стала Ким Ю На из Республики Корея.

источник: Yonhap News Agency
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