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У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Щербаковой диагностировали мононуклеоз

Ранее фигуристка прервала тренировки на сборах.
11 июля 2023 23:35
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка игр в Пекине фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает Sport24.

По данным источника, во второй половине июне Щербакова прервала тренировки на сборах. Ранее сообщалось, что сделано это было по медицинским показаниям.

Мононуклеоз — тяжелое и остро проявляющееся вирусное заболевание, которое поражает лимфатическую систему. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем, зачастую со слюной. В случае несвоевременного лечения оно грозит перерасти в артрит или склероз.

источник: Sport24.ru
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