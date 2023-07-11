У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Щербаковой диагностировали мононуклеоз

Олимпийская чемпионка игр в Пекине фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает Sport24.

По данным источника, во второй половине июне Щербакова прервала тренировки на сборах. Ранее сообщалось, что сделано это было по медицинским показаниям.

Мононуклеоз — тяжелое и остро проявляющееся вирусное заболевание, которое поражает лимфатическую систему. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем, зачастую со слюной. В случае несвоевременного лечения оно грозит перерасти в артрит или склероз.