«Издевательство и ужас». Винер - о неприглашении России на ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер резко высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на выступление на Олимпийских играх в Париже в заявленную дату.

«Не хочу толочь воду в ступе. Издевательство и ужас. Это как пушка, которая сошла с ума, поворачивается и стреляет во всех», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 26 июля МОК планирует разослать приглашения национальным олимпийским комитетам, однако в списке приглашённых стран не будет России и Беларуси в связи с введёнными на эти государства санкциями.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.