Тарасова — о судьях по делу Валиевой: американец, немец, хоть папуас — не имеет значения

Национальность арбитра, который будет работать на слушании Камилы Валиевой не имеет значения, заявила корреспонденту «Советского спорта» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я не понимаю, причём тут американский судья. Они тоже бывают хорошие. Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он по национальности - американец, немец, француз, хоть папуас - не имеет значения. В этом деле, так уж вышло нет незаинтересованных сторон. Нужно отталкиваться от того, что есть», — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).