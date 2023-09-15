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Тарасова — о судьях по делу Валиевой: американец, немец, хоть папуас — не имеет значения

Заслуженный тренер СССР отметила, что в США тоже бывают хорошие люди.
15 сентября 2023 15:09
автор: Никита Плохих

Национальность арбитра, который будет работать на слушании Камилы Валиевой не имеет значения, заявила корреспонденту «Советского спорта» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я не понимаю, причём тут американский судья. Они тоже бывают хорошие. Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он по национальности - американец, немец, француз, хоть папуас - не имеет значения. В этом деле, так уж вышло нет незаинтересованных сторон. Нужно отталкиваться от того, что есть», — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что судьями в деле выступят юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев (Франция).

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