Тарасова рассказала о разрыве в отношениях Трусовой и Кондратюка

Александра Трусова и Марк Кондратюк больше не пара, рассказала корреспонденту «Советского спорта» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Трусова вся в любви? К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях», - сказала Тарасова.

Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионкой России 2022 года.

Кондратюку в сезоне 2021/22 стал чемпионом России и Европы, выиграл золото Олимпиады в Пекине в командном турнире.

Тарасова — о судьях по делу Валиевой: американец, немец, хоть папуас — не имеет значения