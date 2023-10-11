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Авербух назвал главных конкуренток Валиевой в новом сезоне

Мнение именитого хореографа частично совпало с высказыванием Татьяны Тарасовой.
11 октября 2023 11:24
автор: Элина Бурина

Илья Авербух, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лэйк-Сити (США), оценил высказывание Татьяны Тарасовой о конкуренции Валиевой и Петросян, а также выделил ещё одну претендентку на высокое место в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Думаю, и Аделия составит конкуренцию, и Акатьева, если наберёт форму. Безусловно, я думаю, у них очень много шансов бороться. Просто они ещё юные девочки. Если мерить их международными стартами, то взрослые, по-моему, теперь с 17 лет. Поэтому это всё очень относительно», — заявил Авербух.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Аделию Петросян главной конкуренткой Камилы Валиевой в новом сезоне.

Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой

источник: «Советский спорт»
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