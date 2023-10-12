Тарасова жёстко ответила хейтерам Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева очень любит своё дело, незнающим людям не стоит что-то говорить по поводу её карьеры, заявила в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Тринадцатый сезон, и она ничего не заявляет. Это настоящий спортсмен, выдающийся. Она любит то, что она делает. Незнающим людям не нужно давать ей советы по тому, как распоряжаться своей карьерой. Они кто, чтобы такие советы давать? Это ерунда», — сказала Тарасова.

Туктамышевой 26 лет, нынешний сезон стал для неё уже 13-м в профессиональной карьере. После контрольных прокатов, которые прошли в сентябре в Москве, у фигуристки спросили, будет ли она полноценно соревноваться в этом году. Елизавета не смогла однозначно ответить, отметив, что не хочет никого обманывать.