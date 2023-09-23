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«С лёгким паром». Медведева и Туктамышева порадовали поклонников сексуальным фото

Евгения иронично назвала себя и подругу «банными кошками».
«С лёгким паром». Медведева и Туктамышева порадовали поклонников сексуальным фото
23 сентября 2023 23:11
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Соцсети Евгении Медведевой

Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева уже не в первый раз привлекают внимание широкой зрительской аудитории яркими фото и видео. Обе фигуристки долгие годы покоряли сердца болельщиков на льду - в их коллекциях нет разве что олимпийского золота. Но фигурное катание — вид спорта, полный эстетики. А если говорить о выступлениях женщин — то едва ли не в первую очередь — красоты и сексуальности.

Обе девушки уже имеют опыт съёмок для журналов, которые принято называть «мужскими». Первой на подобный шаг решилась Туктамышева. И в дальнейшем Елизавета не раз демонстрировала весьма откровенные и полные огня номера на льду. А обновлений на её страницах в соцсетях любители фигурного катания ждали как праздника.

Соцсети Елизаветы Туктамышевой

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Медведева долгое время отказывалась от предложений различных изданий сняться в неформальной обстановке. Не раз подчеркивая при этом, что некоторые моменты должны оставаться вдали от глаз болельщиков. Но в итоге всё-таки решилась на фотосессию в журнале MAXIM, которая вызвала восторженную реакцию даже у тех, кто никогда не болел за Евгению в то время, когда она покоряла ледовые арены мира.

Соцсети Евгении Медведевой

И вот теперь две экс-чемпионки мира решили сделать ещё один приятный сюрприз тем, кто любит их не только за титулы и золотые медали, но и покорён их красотой. Евгения Медведева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором они с Туктамышевой сидят на краю бассейна в ярких купальниках.

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При этом, Женя и Лиза не смогли удержаться от иронии по поводу совместного досуга. Медведева поставила под фотографией подпись «Банные кошки». Туктамышева ответила в тон подруге, написав в комментариях « С лёгким паром». Многочисленные подписчики страницы Медведевой не жалели восхищённых комментариев в адрес девушек, призывая их чаще выкладывать фото и видео с отдыха.

Наши чемпионки не привыкли разочаровывать своих поклонников. Даже если речь идёт не о борьбе за медали. Так что в самое ближайшее время можно ждать новых фотосюрпризов от Жени и Лизы.

источник: «Советский спорт»
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