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Татьяна Тарасова рассказала о шансах Романа Костомарова вернуться на лёд 

Она также отметила силу духа олимпийского чемпиона.
Татьяна Тарасова рассказала о шансах Романа Костомарова вернуться на лёд 
16 октября 2023 12:47
автор: Элина Бурина
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос корреспондента «Советского спорта» о возможном возвращении Романа Костомарова на лёд. Также она оценила перспективы фигуриста на возобновление карьеры в ледовых шоу.

«На мой взгляд, всё, что говорит Костомаров, он в силах сделать. Роман очень крепкий человек, как физически, так и морально. Он лучше знает себя и свой организм, понимает и оценивает свои силы. Я думаю, что в будущем увидеть Костомарова участником полноценного ледового шоу возможно, он такой человек, с которым всё реально», — заявила Тарасова.

Роман Костомаров в январе попал в больницу с запущенной двусторонней пневмонией, после чего перенёс несколько ампутаций. В начале июля фигуриста выписали из больницы, а с тех пор в соцсетях он выкладывает видеозаписи с процессом восстановления.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд перед публикой. Это произошло во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», проходившего в Олимпийском парке Сочи.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что будет принимать участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Костомаров заявил, что примет участие в туре шоу Авербуха

источник: «Советский спорт»
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