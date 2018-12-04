Продлен арест подозреваемых в убийстве Тена - Советский спорт
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    • Фигурное катание04 декабря 2018 10:38Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Продлен арест подозреваемых в убийстве Тена

    Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате после ножевого ранения, полученного во время потасовки с двумя людьми.

    Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил на 15 суток сроки содержания под стражей трех подозреваемых по делу об убийстве Дениса Тена.

    «Суд продлил меру пресечения в отношении подозреваемых в рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Напомним, в итоге потасовки с людьми, которых Тен застал за кражей зеркал своего автомобиля, фигурист получил смертельное ножевое ранение.

    Все трое подозреваемых были задержаны. Подозреваемым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

    #тен денис
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