Теннелл выиграла короткую программу на турнире Golden Spin, опередив трех россиянок

7 декабря в Загребе на турнире по фигурному катанию Golden Spin женщины выступили с короткими программами.
Лидирует американка Брэди Теннелл, россиянка Анастасия Губанова – 2-я, Анастасия Гулякова – 3-я.
Golden Spin
Загреб, Хорватия
Женщины
7-8 декабря
Начало произвольной программы – 14.15 по московскому времени (8 декабря)
Короткая программа
1. Брэди Теннелл (США) – 71,50
2. Анастасия Губанова (Россия) – 69,59
3. Анастасия Гулякова (Россия) – 67,85
4. Мэрайя Белл (США) – 67,82
5. Мария Сотскова (Россия) – 60,35
6. Ясмине Ямада (Швейцария) – 58,78
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 57,28...
9. Николь Шотт (Германия) – 55,44
Напомним, параллельно в канадском Ванкувере проходит финал Гран-при, где после короткой программы лидирует японская фигуристка Рика Кихира, сумевшая обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову и установить новый мировой рекорд.