Фигурное катание 07 декабря 2018 16:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Теннелл выиграла короткую программу на турнире Golden Spin, опередив трех россиянок

7 декабря в Загребе на турнире по фигурному катанию Golden Spin женщины выступили с короткими программами.