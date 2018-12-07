Теннелл выиграла короткую программу на турнире Golden Spin, опередив трех россиянок - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 16:21Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Теннелл выиграла короткую программу на турнире Golden Spin, опередив трех россиянок

    7 декабря в Загребе на турнире по фигурному катанию Golden Spin женщины выступили с короткими программами.

    Лидирует американка Брэди Теннелл, россиянка Анастасия Губанова – 2-я, Анастасия Гулякова – 3-я.

    Golden Spin

    Загреб, Хорватия

    Женщины

    7-8 декабря

    Начало произвольной программы – 14.15 по московскому времени (8 декабря)

    Короткая программа

    1. Брэди Теннелл (США) – 71,50
    2. Анастасия Губанова (Россия) – 69,59
    3. Анастасия Гулякова (Россия) – 67,85
    4. Мэрайя Белл (США) – 67,82
    5. Мария Сотскова (Россия) – 60,35
    6. Ясмине Ямада (Швейцария) – 58,78
    7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 57,28...
    9. Николь Шотт (Германия) – 55,44

    Напомним, параллельно в канадском Ванкувере проходит финал Гран-при, где после короткой программы лидирует японская фигуристка Рика Кихира, сумевшая обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову и установить новый мировой рекорд.

    #теннелл брэди#губанова анастасия#гулякова анастасия#сотскова мария
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