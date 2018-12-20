Предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена пройдут 25 декабря - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 14:59Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена пройдут 25 декабря

    Предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена назначены на 25 декабря, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты.

    19 июля бронзовый призер Сочи-2014 погиб в результате потасовки с двумя мужчинами, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти спортсмена врачам не удалось.

    По делу о смерти фигуриста были задержаны трое подозреваемых: Арман Кудайбергенов и Нурала Киясов обвиняются в совершении кражи, разбоя и убийства, а Жанар Толыбаева – в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

    Уголовное дело объемом 38 томов поступило в суд 13 декабря.

    #тен денис
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