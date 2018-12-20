Предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена пройдут 25 декабря

Фигурное катание 20 декабря 2018 14:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена назначены на 25 декабря, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты.

19 июля бронзовый призер Сочи-2014 погиб в результате потасовки с двумя мужчинами, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти спортсмена врачам не удалось.

По делу о смерти фигуриста были задержаны трое подозреваемых: Арман Кудайбергенов и Нурала Киясов обвиняются в совершении кражи, разбоя и убийства, а Жанар Толыбаева – в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Уголовное дело объемом 38 томов поступило в суд 13 декабря.