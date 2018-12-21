Артур Дмитриев: У Загитовой все элементы четвертого уровня

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

– Что скажете про выступление Загитовой?

– Алина каталась очень чисто. Но, мне кажется, ей не хватило какой-то раскованности. Хотя по технике у нее максимальные оценки – все элементы четвертого уровня.

– Что скажете про Александру Трусову и Алену Косторную?

– Девочки отлично катались. Технический набор у Трусовой максимальный и даже дороже, чем у Загитовой. За компоненты Александра набрала 33,78, Загитова – 33,23. Но это базовые оценки. Затем, когда добавили плюсы, у Загитовой получилось 42,47, у Трусовой – 42,79. Получается, Саша технически опередила Алину. Хотелось бы еще добавить немного девчонкам мастерства, имею в виду Трусову и Косторную, мы же понимаем, что они еще маленькие.

Чемпионат России

Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,62

2. Александра Трусова – 74,96

3. Алена Косторная – 74,40

4. Станислава Константинова – 74,40

5. Анна Щербакова – 74,09

6. Софья Самодурова – 71,82

…11. Полина Цурская – 66,35

12. Мария Сотскова – 65,73

…14. Евгения Медведева – 62,24