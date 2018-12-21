Татьяна Тарасова: Медведева преодолевает очень сложный период в жизни

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:07 Источник: «Р-Спорт»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова – о выступлении Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, заняла 14-е место. Лидирует Алина Загитова (80,62 балла).