Медведева показала свой лучший результат в сезоне

Фигурное катание 22 декабря 2018 19:53 Источник: «Советский спорт»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева завершила выстпления на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

Медведева, после короткой программы занимавшая только 14-е место, выступала в одной смене с аутсайдерами. Тем не менее, она уверенно откатала свою произвольную программу, допустив лишь одну ошибку в каскаде.

Судьи оценили ее выступление в 143 балла, и в сумме Евгения Медведева набрала 205,4 балла. Это ее лучший результат в сезоне.