Фигурное катание 23 декабря 2018 12:18 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Елизавета Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких.

Об этом агентству ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

"Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок", - сказал Мишин.

Туктамышева была госпитализирована и пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких. Ранее стало известно о том, что спортсменка будет запасной в составе сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске 21-27 января 2019 года.

Туктамышева в текущем сезоне впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года соотечественнице Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире.