Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 12:18Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких

    Российская биатлонистка Елизавета Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких.

    Об этом агентству ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

    "Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок", - сказал Мишин.

    Туктамышева была госпитализирована и пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких. Ранее стало известно о том, что спортсменка будет запасной в составе сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске 21-27 января 2019 года.

    Туктамышева в текущем сезоне впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года соотечественнице Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире.

    #туктамышева елизавета#мишин алексей николаевич
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