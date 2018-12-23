Александр Горшков: Состав сборной России на ЧЕ определен по спортивному принципу - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 12:32Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Александр Горшков: Состав сборной России на ЧЕ определен по спортивному принципу

    Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.

    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выбор состава.

    «Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», - приводит слова Горшкова ТАСС.

    Напомним, что в состав женской команды не попали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Полный список сборной можно посмотреть здесь.

    #горшков александр#федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)#чемпионат европы по фигурному катанию
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