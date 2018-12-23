Александр Горшков: Состав сборной России на ЧЕ определен по спортивному принципу

Фигурное катание 23 декабря 2018 12:32 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выбор состава.

«Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», - приводит слова Горшкова ТАСС.

Напомним, что в состав женской команды не попали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Полный список сборной можно посмотреть здесь.