Александр Горшков: Состав сборной России на ЧЕ определен по спортивному принципу

Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 января в Минске.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выбор состава.
«Состав сборной определен по спортивному принципу, как в прошлом году, так и в нынешнем. Состав предложил тренерский совет, исполком его поддержал», - приводит слова Горшкова ТАСС.
Напомним, что в состав женской команды не попали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Полный список сборной можно посмотреть здесь.