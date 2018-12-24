Валентин Писеев: Медведевой нужно вернуться в Россию и тренироваться здесь - Советский спорт
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    • Фигурное катание24 декабря 2018 11:31Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Валентин Писеев: Медведевой нужно вернуться в Россию и тренироваться здесь

    Двукратная чемпионка мира тренируется в Канаде.

    Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев считает, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не пошел на пользу переход к тренеру Брайану Орсеру.

    «По моему мнению, Жене нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь, – приводят «Известия» слова Писеева. – Для меня не совсем понятно, когда двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой.

    Конечно, у Жени было не так много времени, но сейчас остается только жалеть об упущенной возможности. Очень хотелось бы, чтобы в итоге у нее все получилось».

    Напомним, с нынешнего сезона 19-летняя фигуристка тренируется в Канаде в группе Орсера. Осенью Медведева не смогла отобраться в финал Гран-при, а в субботу заняла седьмое место на чемпионате России в Саранске и не попала в состав сборной на чемпионат Европы в Минске.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#писеев валентин#медведева евгения#орсер брайан
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