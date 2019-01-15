Евгения Медведева: Где буду жить в будущем? В России, точно - Советский спорт
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Фигурное катание15 января 2019 15:59Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Евгения Медведева: Где буду жить в будущем? В России, точно

Серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева призналась, что хочет жить в России, несмотря на то, что живет и тренируется в Канаде.

«Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой», - сказала Медведева в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной.

Напомним, весной 19-летняя фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе и начала работать в команде канадца Брайана Орсера.

#медведева евгения#орсер брайан
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