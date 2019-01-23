Илья Авербух: Видно, что Загитову лихорадит, но она борется

Фигурное катание 23 января 2019 19:05 Источник: ТАСС

Известный фигурист, хореограф и продюсер, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал результаты российских спортсменок на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

- Конечно, Алина Загитова сейчас переживает непростой момент, было видно, что ее немного лихорадит. Но она борется, сражается, в очередной раз показала себя бойцом. Пусть и были небольшие помарки. Приятно, что она лидирует с таким отрывом.

Соня Саморукова - молодец, идет своей дорогой, у нее есть свои задачи на каждый турнир, и она их решает. Видно профессионализм профессора Мишина, что они работают в унисон, в одном тандеме — мне это очень нравится. Я за нее особенно болею, и надеюсь, что в произвольной программе будет результат, который позволит ей впервые попасть на пьедестал чемпионата Европы. На какую ступень — не будем загадывать. Можно сказать только, что у Сони есть шанс побороться за любую награду, - приводит слова Авербуха ТАСС.

Что же касается неудачного проката в короткой программе Станиславы Константиновой, то Илья Авербух отметил: «Это не первая ее неудача, но не все потеряно — она сильная фигуристка. Однако в свете предстоящего чемпионата мира в Японии ее позиции наиболее уязвимы».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 23 по 27 января. В соревнования женщин лидерство после короткой программы захватила Алина Загитова (75,00 баллов), второе место занимает Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.



