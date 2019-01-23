Алексей Мишин – о прокате Самодуровой: Конечно, доволен и Софья тоже довольна

Фигурное катание 23 января 2019 19:19 Источник: ТАСС

Алексей Мишин, тренер фигуристки Софьи Самодуровой, поделился мнением о выступлении россиянки в короткой программе чемпионата Европы.

- Конечно, доволен (прокатом), и Софья тоже довольна. Больше ничего не хочу говорить, пока не время. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела, - приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.