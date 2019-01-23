Алексия Паганини: Попадание в тройку - сюрприз для меня, попытаюсь повторить то же самое в произвольной программе - Советский спорт
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Фигурное катание23 января 2019 19:24Источник: ТАСС

Алексия Паганини: Попадание в тройку - сюрприз для меня, попытаюсь повторить то же самое в произвольной программе

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини оценила свое выступление в короткой программе чемпионата Европы.

- При подготовке к турниру я сосредоточилась на элементах - прыжках, связках. Думаю, у меня все получилось хорошо. Перед короткой программой я немного нервничала, затем попыталась сконцентрироваться, и это помогло. Это (попадание в тройку сильнейших) был сюрприз для меня, теперь попытаюсь сохранить эмоции и повторить то же самое в произвольной, - приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.

#паганини алексия#чемпионат европы по фигурному катанию
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