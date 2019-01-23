Алексия Паганини: Попадание в тройку - сюрприз для меня, попытаюсь повторить то же самое в произвольной программе

Фигурное катание 23 января 2019 19:24 Источник: ТАСС

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини оценила свое выступление в короткой программе чемпионата Европы.

- При подготовке к турниру я сосредоточилась на элементах - прыжках, связках. Думаю, у меня все получилось хорошо. Перед короткой программой я немного нервничала, затем попыталась сконцентрироваться, и это помогло. Это (попадание в тройку сильнейших) был сюрприз для меня, теперь попытаюсь сохранить эмоции и повторить то же самое в произвольной, - приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье - швейцарка Алексия Паганини (65,64). Россиянка Станислава Константинова (56,76) занимает 11-е место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января.