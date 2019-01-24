Азербайджанский фигурист Литвинцев не сожалеет о смене спортивного гражданства

Фигурное катание 24 января 2019 15:56 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

Российский фигурист Владимир Литвинцев, выступающий за Азербайджан, оценил прокат короткой программы на чемпионате Европы.

«Доволен своими оценками, но всегда ведь можно выступить еще лучше. Были компоненты, которые мог выполнить чище. Лишь с этого сезона выступаю за Азербайджан, но никакого давления не испытываю. Все же понимают, что смена спортивного гражданства пойдет только мне на пользу», - приводит слова Литвинцева News.ru.

За короткую программу фигурист получил лучшую для себя оценку в сезоне – 73,6 балла.