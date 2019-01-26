Олег Васильев: Что происходит с Загитовой – надо спрашивать у ее команды

Фигурное катание 26 января 2019 09:08 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка неудачно выступила в произвольной программе и стала второй на чемпионате Европы.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев подвел итоги чемпионата Европы в Минске в женском одиночном катании.

Золото выиграла 16-летняя воспитанница Алексея Мишина Софья Самодурова, опередившая олимпийскую чемпионку и прошлогоднюю победительницу чемпионата Европы Алину Загитову, которая неудачно выступила в произвольной программе.

«Что происходит с Алиной – надо спрашивать у ее команды, – приводит слова Васильева официальный сайт телеканала «360°». – Я очень рад за Соню, за Алексея Николаевича и за Питер, который не унывает и поставляет замечательных спортсменов.

Поэтому давайте порадуемся, что у нас есть резерв и есть такие замечательные фигуристки».

Напомним, ранее 16-летняя Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере и стала пятой на чемпионате России в Саранске.

Добавим, что чемпионат мира по фигурному катанию в 2019 году пройдет в Саитаме (Япония) с 18 по 24 марта.