Алексей Мишин: Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову

Фигурное катание 26 января 2019 10:35 Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Автор: Липкин Антон

Ученица Мишина стала чемпионкой Европы, обойдя олимпийскую чемпионку.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал победу своей воспитанницы Софьи Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«Такого поворота никто не ожидал, – приводит слова Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение.

Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину (Загитову), у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами».

Напомним, в пятницу 16-летняя Самодурова опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая неудачно выступила в произвольной программе, и стала чемпионкой Европы.