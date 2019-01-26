Алексей Мишин: Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 10:35Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Липкин Антон

Алексей Мишин: Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову

Ученица Мишина стала чемпионкой Европы, обойдя олимпийскую чемпионку.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал победу своей воспитанницы Софьи Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«Такого поворота никто не ожидал, – приводит слова Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение.

Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину (Загитову), у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами».

Напомним, в пятницу 16-летняя Самодурова опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая неудачно выступила в произвольной программе, и стала чемпионкой Европы.

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