Яков Зенько: Может, не каждый слышит от Тутберидзе желанные слова, но она успевает следить за всеми - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 17:40Источник: «RT на русском»

Яков Зенько: Может, не каждый слышит от Тутберидзе желанные слова, но она успевает следить за всеми

Белорусский фигурист Яков Зенько поделился впечатлениями от работы под руководством Этери Тутберидзе.

— Ваша бывшая наставница в работе и в жизни — это два разных человека или свои принципы Тутберидзе переносит и в быт?
— Нет, она разная! На катке Этери Георгиевна прежде всего тренер: требовательна и сосредоточена, а в жизни это очень добрый и улыбчивый человек.

— Она строгий тренер?
— Любой наставник, не только в фигурном катании, должен быть строгим, а вот уже после общается со своей группой как с друзьями.

— Однако мир фигурного катания помнит тренеров-тиранов, которые позволяли себе срывы и не жалели своих воспитанников.
— Нет, нет, что вы! Она точно не из таких.

— Бытует мнение, что своим главным звездам Тутберидзе уделяет больше внимания, чем остальным ученикам. Это правда?
— Она успевает следить за всеми. Может, не каждый слышит от нее желанные слова, но, поверьте, Этери Георгиевна видит и подмечает все детали нашей работы.

— Почему под руководством Тутберидзе ярче сияют девушки, а не парни?
— Всему свое время, запаситесь терпением. Например, Морис Квителашвили занял второе место на этапе Гран-при в России в этом году, а Алексей Ерохов стал чемпионом мира среди юниоров. Сейчас он не выступает на том же уровне из-за травмы. На мой взгляд, эти результаты уже говорят о многом.

— Почему вы приняли решение уйти от именитой наставницы?
— Скажем так, по семейным обстоятельствам. Но я многому научился, работая под ее началом, - передает слова Зенько «RT на русском».

Ранее Тутберидзе ответила на вопрос, почему она решила, что юниорки способны исполнять четверные прыжки.

#зенько яков#тутберидзе этери
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