Алексей Ягудин: Если нам с Плющенко чуть-чуть потренироваться, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 21:25Источник: ТАСС

Алексей Ягудин: Если нам с Плющенко чуть-чуть потренироваться, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин согласен с мнением Евгения Плющенко о том, что с нынешним уровнем катания Михаила Коляды и Максима Ковтуна ветераны могут оказаться полезны сборной России.

- Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться - ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне - откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти - как были, так и остались, - цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что Коляда по итогам двух прокатов стал пятым, а Максим Ковтун Ковтун показал 16-й результат в произвольной программе и стал 14-м по итогам турнира..

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