Трусова выиграла первенство России среди юниоров, Косторная – вторая, Щербакова – третья - Советский спорт
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Фигурное катание03 февраля 2019 20:09Автор: Липкин Антон

Трусова выиграла первенство России среди юниоров, Косторная – вторая, Щербакова – третья

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на первенстве России в Перми.

Победительницей первенства России среди юниоров в Перми среди девушек стала Александра Трусова из Москвы.

Занимавшая седьмое место после короткой программы 14-летняя ученица Этери Тутберидзе показала лучший результат в произвольной, опередив почти на 14 баллов Алену Косторную, которая заняла итоговое второе место. Действующая чемпионка России Анна Щербакова опустилась на третье место.

Таким образом, представительницы группы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета.

Пермь
Первенство России среди юниоров
Девушки
Итог

1. Александра Трусова (Москва) – 233,99
2. Алена Косторная (Москва) – 230,79
3. Анна Щербакова (Москва) – 223,97

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