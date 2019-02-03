Фигурное катание 03 февраля 2019 20:09 Автор: Липкин Антон

Трусова выиграла первенство России среди юниоров, Косторная – вторая, Щербакова – третья

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на первенстве России в Перми.