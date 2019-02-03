Анна Щербакова: Знаю, почему не справилась с лутцем

Фигурное катание 03 февраля 2019 22:14 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Чемпионка России стала третьей на юниорском первенстве страны.

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова оценила свое выступление на первенстве России среди юниоров в Перми, где она заняла третье место.

«В произвольной программе я не справилась с лутцем, но я знаю почему это произошло, а значит понимаю, куда двигаться и что делать дальше, – приводит ТАСС слова 14-летней Щербаковой. – Сейчас самое главное – со своей основной задачей на этом старте я справилась, я попала на пьедестал, я отобралась на юниорский чемпионат мира».

Напомним, в декабре Щербакова выиграла золото на взрослом чемпионате России в Саранске.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.