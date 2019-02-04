Александра Трусова: Прокат произвольной получился благодаря болельщикам

Фигурное катание 04 февраля 2019 15:23 Источник: Instagram

Фигуристка Александра Трусова после победы на юношеском чемпионате России поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Эта медаль далась очень непросто, тем она ценнее! Спасибо моим тренерам: Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Александровичу Розанову; хореографам: Людмиле Борисовне Шалашовой и Алексею Железнякову; за их ежедневный труд и терпение. Спасибо врачам и массажистам за то, что они поддерживают здоровое тело и в здоровом теле здоровый дух! И огромное спасибо моим болельщикам, они самые крутые! Прокат произвольной получился благодаря Вам!

Мне одна девушка сказала: «Вся Пермь болеет за тебя». И я точно знаю, это было так. Спасибо Ольге Рябенко за то, что она нашла время и сотворила чудо. Костюмы для Тины стали очень приятным сюрпризом! За подарки отдельное спасибо! Они просто не могут оставить равнодушным никого!» — написала Трусова в своем Instagram.

Напомним, 14-летняя фигуристка во второй раз подряд выиграла юниорское первенство России, хотя после короткой программы занимала только седьмое место.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.