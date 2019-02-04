Мишина и Галлямов победили в парном катании на юниорском чемпионате России

Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров.
Мишина и Галямов получили за прокат произвольной программы 127,04 балла и заняли итоговое первое место, набрав в сумме 199,48 балла. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие по сумме двух прокатов 195,92 балла. Третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (194,90).
Добавим, что Мишина и Галлямов завоевали право выступить на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.
Фигурное катание
Первенство России
Пермь
Спортивные пары
Итоговой результат
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 199,48.
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,92.
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 194,90.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков – 188,10.
5. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – 177,34.
6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 176,26.
7. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов – 155,99.
8. Ульяна Орлова/Сергей Бахмат – 154,82.
9. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 153,98.
10. Анна Щеглова/Илья Калашников – 150,92.