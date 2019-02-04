Мишина и Галлямов победили в парном катании на юниорском чемпионате России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание04 февраля 2019 15:29Источник: «Советский спорт»

Мишина и Галлямов победили в парном катании на юниорском чемпионате России

Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров.

Мишина и Галямов получили за прокат произвольной программы 127,04 балла и заняли итоговое первое место, набрав в сумме 199,48 балла. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие по сумме двух прокатов 195,92 балла. Третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (194,90).

Добавим, что Мишина и Галлямов завоевали право выступить на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.

Фигурное катание
Первенство России
Пермь
Спортивные пары
Итоговой результат

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 199,48.
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,92.
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 194,90.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков – 188,10.
5. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – 177,34.
6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 176,26.
7. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов – 155,99.
8. Ульяна Орлова/Сергей Бахмат – 154,82.
9. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 153,98.
10. Анна Щеглова/Илья Калашников – 150,92.

#мишина анастасия#галлямов александр#Первенство России среди юниоров по фигурному катанию
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта