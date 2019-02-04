Мишина и Галлямов победили в парном катании на юниорском чемпионате России

Фигурное катание 04 февраля 2019 15:29 Источник: «Советский спорт»

Спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержала победу на чемпионате России среди юниоров.

Мишина и Галямов получили за прокат произвольной программы 127,04 балла и заняли итоговое первое место, набрав в сумме 199,48 балла. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие по сумме двух прокатов 195,92 балла. Третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (194,90).

Добавим, что Мишина и Галлямов завоевали право выступить на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 4 по 10 марта в Загребе.

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Итоговой результат

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 199,48.

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,92.

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 194,90.

4. Алина Пепелева/Роман Плешков – 188,10.

5. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – 177,34.

6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 176,26.

7. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов – 155,99.

8. Ульяна Орлова/Сергей Бахмат – 154,82.

9. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 153,98.

10. Анна Щеглова/Илья Калашников – 150,92.