Алексей Мишин: Мне бы хотелось, чтобы сближение Плющенко и Ягудина произошло на моем юбилее

Плющенко считает, что ему с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о примирении двух своих бывших учеников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Я чувствую в воздухе настроение мудрости, зрелости и уважения к достоинствам каждого, – приводит слова Мишина «Спорт день за днем». – Личности, о которых мы говорим, не нуждаются в наставлениях и рекомендациях.
Мне бы очень хотелось, чтобы сближение двух моих выдающихся учеников состоялось на чествовании 50-летия тренерской деятельности их тренера – Алексея Мишина.
Хорошо бы, чтобы их рукопожатие произошло на этом празднике, который пройдет 10 марта в «Юбилейном».
Напомним, Плющенко и Ягудин тренировались у Мишина и были главными соперниками друг для друга. В 1998 году Ягудин покинул группу Мишина и перешел к Татьяне Тарасовой, под руководством которой в 2002 году стал олимпийским чемпионом.
Накануне в интервью агентству «Р-Спорт» Плющенко заявил, что ему с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки.