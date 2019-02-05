Алексей Мишин: Мне бы хотелось, чтобы сближение Плющенко и Ягудина произошло на моем юбилее

Фигурное катание 05 февраля 2019 11:40 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Плющенко считает, что ему с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о примирении двух своих бывших учеников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Я чувствую в воздухе настроение мудрости, зрелости и уважения к достоинствам каждого, – приводит слова Мишина «Спорт день за днем». – Личности, о которых мы говорим, не нуждаются в наставлениях и рекомендациях.

Мне бы очень хотелось, чтобы сближение двух моих выдающихся учеников состоялось на чествовании 50-летия тренерской деятельности их тренера – Алексея Мишина.

Хорошо бы, чтобы их рукопожатие произошло на этом празднике, который пройдет 10 марта в «Юбилейном».

Напомним, Плющенко и Ягудин тренировались у Мишина и были главными соперниками друг для друга. В 1998 году Ягудин покинул группу Мишина и перешел к Татьяне Тарасовой, под руководством которой в 2002 году стал олимпийским чемпионом.

Накануне в интервью агентству «Р-Спорт» Плющенко заявил, что ему с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки.