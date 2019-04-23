Александр Горшков: Официального заявления о завершении карьеры от Ковтуна еще не было

– Я узнал об этой информации от СМИ, не знаю, насколько это правдоподобно. Официального заявления о завершении карьеры еще не было. Уже была похожая ситуация, поэтому, пока лично не переговорю с Максимом, ничего подробнее сказать не могу, – цитирует Горшкова News.ru.
Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.
Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).
В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.
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