Александр Горшков: Официального заявления о завершении карьеры от Ковтуна еще не было Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал заявление Максима Ковтуна о завершении спортивной карьеры.

– Я узнал об этой информации от СМИ, не знаю, насколько это правдоподобно. Официального заявления о завершении карьеры еще не было. Уже была похожая ситуация, поэтому, пока лично не переговорю с Максимом, ничего подробнее сказать не могу, – цитирует Горшкова News.ru.

Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.