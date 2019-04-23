Наталья Бестемьянова: Может, у Ковтуна получится построить успешную тренерскую карьеру - Советский спорт
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23 апреля 2019 20:54Фигурное катание

Наталья Бестемьянова: Может, у Ковтуна получится построить успешную тренерскую карьеру

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

- Конечно, очень жаль, Максим такой молодой и уже завершает карьеру. Кто знает, может, у него получится построить успешную тренерскую карьеру. Возраст тут не играет роли, вспомните Татьяну Тарасову, которая в 19 лет стала тренером. Опыт к нему придет, надеюсь, у него все получится, - приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.

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