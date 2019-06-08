Татьяна Тарасова: Уно сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе

Заслуженный тренер Российской Федерации Татьяна Тарасова прокомментировала решение японского фигуриста Шома Уно начать сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
«(Он) сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, – приводит ТАСС слова Тарасовой, – потому что Тутберидзе – выдающийся тренер, у нее сильные помощники. Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее».
В завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.
Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).
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