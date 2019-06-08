Татьяна Тарасова: Уно сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе Японец будет тренироваться в Москве.

Заслуженный тренер Российской Федерации Татьяна Тарасова прокомментировала решение японского фигуриста Шома Уно начать сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«(Он) сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, – приводит ТАСС слова Тарасовой, – потому что Тутберидзе – выдающийся тренер, у нее сильные помощники. Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее».

В завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.

Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).