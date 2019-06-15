Уно прибыл в России и присоединился к группе Тутберидзе - Советский спорт
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15 июня 2019 13:36Фигурное катание

Уно прибыл в России и присоединился к группе Тутберидзе

Японский фигурист будет тренироваться в России.

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Шома Уно прибыл в Новогорск на сборы группы Этери Тутберидзе, сообщает «Газета.Ru».

Фотографию с 21-летним японцем и геотегом «Новогорск» опубликовала в инстаграме филлипинская фигуристка София Гуидоте.

Напомним, в завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.

Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).

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