Уно прибыл в России и присоединился к группе Тутберидзе Японский фигурист будет тренироваться в России.

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Шома Уно прибыл в Новогорск на сборы группы Этери Тутберидзе, сообщает «Газета.Ru».

Фотографию с 21-летним японцем и геотегом «Новогорск» опубликовала в инстаграме филлипинская фигуристка София Гуидоте.

Напомним, в завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.

Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).