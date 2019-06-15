Уно прибыл в России и присоединился к группе Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Шома Уно прибыл в Новогорск на сборы группы Этери Тутберидзе, сообщает «Газета.Ru».
Фотографию с 21-летним японцем и геотегом «Новогорск» опубликовала в инстаграме филлипинская фигуристка София Гуидоте.
Напомним, в завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.
Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).
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