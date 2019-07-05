Алексей Красножон: Развиваться в России мне было бы сложно - Советский спорт
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05 июля 2019 19:10Фигурное катаниеКоноплев Александр

Алексей Красножон: Развиваться в России мне было бы сложно

19-летний фигурист ответил на самые неудобные вопросы.

Фигурист Алексей Красножон объяснил смену спортивного гражданства с российского на американского. По словам ученика Алексея Мишина, ему было трудно прогрессировать в России.

– Когда я уезжал, мне было всего 14 лет и у меня была серьезная травма. Никто не знал, как пройдет восстановление. Слава богу, все прошло удачно, но сложно было рассчитывать на поддержку в России. На тот момент это было правильное решение. Развиваться в России мне было бы сложно. Пусть меня считают предателем, но я решил, что для результатов мне нужно перейти в сборную США, и я сделал так. Я катаюсь за ту страну, где меня ценят и где у меня больше возможностей.

В группе Мишина тогда было очень много детей, семь-восемь мальчиков примерно одного уровня. И все были старше меня. Другие ребята выглядели более перспективными. Поэтому можно понять Алексея Николаевича, если он не успевал уделять мне много внимания. Другое дело, что мне сложно было развиваться в таких условиях. На некоторых людей потеря веры тренера действует положительно. Они стремятся доказать, что на них рано ставить крест. Я другой. Если в меня не верят, я теряю мотивацию, – приводит слова Красножона «БИЗНЕС Online».

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