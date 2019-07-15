Уно, потренировавшись у Тутберидзе, будет готовиться к сезону без тренера

Серебряный призер Олимпийских игр Шома Уно не будет тренироваться в группе Этери Тутберидзе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на твиттер FigureSkatingMisc.
21-летний японец по окончании прошлого сезона завершил сотрудничество с тренером Михого Хигути, с которым работал с пяти лет. В июне Уно прибыл в Москву для тренировок в группе Тутберидзе.
Однако теперь он решил вернуться в Японии, где будет работать без персонального тренера. Тренером же по прыжкам у Уно станет Такеши Хонда. В сентябре у фигуриста запланирован сбор в Швейцарии.
Напомним, в завершившемся сезоне Уно стал победителем двух этапов Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Также он выиграл турнир четырех континентов, а на чемпионате мира занял четвертое место.
Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).
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