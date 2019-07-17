Алексей Ягудин: Скоро помирать, а нам с Плющенко не дают покоя

– В апреле вы открыли школу для фигуристов в Минске. У Евгения Плющенко тоже есть школа – в Москве. Ваше соперничество продолжается?
– Эту тему уже так заездили, – говорит Алексей. – Поймите, мы живем в разных направлениях, мы абсолютно разные, можно сказать, пожилые люди. А все опять вспоминают то, что было миллиард лет назад. Хотя, с другой стороны, может и хорошо. Значит, это было ярко, раз так запомнилось. Но со школой у меня точно не было мысли – мол, у Жени есть, давайте тоже сделаем. Просто будет здорово, если и у Плющенко будут хорошие спортсмены, и у Ягудина. Будут ли они бороться друг с другом? Поживем – увидим. А то открываешь интернет, а там снова: «Ягудин против Плющенко». Или вообще «С кем спал Ягудин?» Ну надоело! Реально: скоро помирать, а нам никак не дают покоя.
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