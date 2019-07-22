Коляда женился на венгерской фигуристке (фото)

22-летняя уроженка Липецка приняла решение представлять Венгрию в 2016 году. На чемпионате мира 2017 года в паре с Марком Мадьяром Беклемищева заняла 24-е место.
На юниорском уровне она выступала под флагом России и в сезоне-2014/2015 в паре с Максимом Бобровым заняла пятое место на юниорском первенстве страны, стала четвертой в финале Гран-при и 11-й – на чемпионате мира.
Отметим, что до сезона-2010/2011 Беклемищева была одиночницей и тренировалась в одной группе с Колядой у тренера Валентины Чеботаревой.
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