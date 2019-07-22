Коляда женился на венгерской фигуристке (фото) Избранницей серебряного призера Олимпийских игр стала Дарья Беклемищева.

Серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда женился, сообщает «Газета.Ru». Его супругой стала фигуристка Дарья Беклемищева, выступающая за Венгрию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от Daria_beklemisheva (@daria_beklemisheva) 21 Июл 2019 в 2:26 PDT

22-летняя уроженка Липецка приняла решение представлять Венгрию в 2016 году. На чемпионате мира 2017 года в паре с Марком Мадьяром Беклемищева заняла 24-е место.

На юниорском уровне она выступала под флагом России и в сезоне-2014/2015 в паре с Максимом Бобровым заняла пятое место на юниорском первенстве страны, стала четвертой в финале Гран-при и 11-й – на чемпионате мира.

Отметим, что до сезона-2010/2011 Беклемищева была одиночницей и тренировалась в одной группе с Колядой у тренера Валентины Чеботаревой.