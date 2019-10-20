Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате - Советский спорт
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20 октября 2019 09:51Фигурное катание

Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

- Первая мысль после окончания проката? Я была очень рада. До конца программы ехала с мыслью: «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Встав в последнюю позу, я наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась.

Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате. Понятное дело, что мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать ошибок. Но перед произвольной я не думала о короткой, - приводит слова Щербаковой Sport24.ru.

Напомним, что 15-летняя Щербакова, для которой это дебютный сезон во взрослом фигурном катании, после короткой программы занимала четвертую строчку. За прокат произвольной программы российская фигуристка получила 160,16 балла и, набрав в сумме 227,76 балла, обошла американку Брэди Теннел (216,14) и еще одну россиянку Елизавету Туктамышеву (205,97).

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