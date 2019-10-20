Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при - Советский спорт
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20 октября 2019 11:29Фигурное катание

Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин считает странным судейство на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США).

- Соревноваться с представителями Америки на американском континенте очень сложно. Не потому, что американцы значительно превосходят нас, а потому, что дома и стены помогают. Но мы, конечно, будем бороться за выход в финал (Гран-при), - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что на первом в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию Туктамышева заняла третье место. Выиграла этап россиянка Анна Щербакова, второе место заняла американка Брэди Теннелл.

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