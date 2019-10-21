Станислава Константинова: Тарасова советует сменить тренера, но я не вижу причин для этого Российская фигуристка Станислава Константинова намерена продолжить работу со своим тренером Валентиной Чеботаревой.

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Ранее легендарный специалист Татьяна Тарасова порекомендовала спортсменке уйти к другому специалисту.

– Вас называют одной из самых любимых фигуристок Татьяны Тарасовой. Часто с ней общаетесь?

– На самом деле не очень часто. Она может подойти ко мне на соревнованиях, чтобы дать совет или замечания. Но нет такого, что мы часто общаемся. Мне приятны хорошие слова от такого мэтра в мой адрес. Раз специалист такого уровня высоко оценивает мои данные нужно оправдывать ее ожидания. Не лажать, грубо говоря.

Я отношусь к Татьяне Анатольевне хорошо. Она – легенда, я ее очень уважаю. Мне очень приятно, когда она говорит позитивные слова обо мне, но также всегда прислушиваюсь к её критике. Когда она меня критиковала – это было заслуженно, спорить было не с чем.

– Она несколько раз практически в открытую предлагала вам сменить тренера. Как относились к этим ее советам?

– У меня есть свое мнение, и здесь оно отличается от мнения Тарасовой. Я не буду его отстаивать и спорить с ней, мне комфортно работать с моим тренером, и я не вижу причин что-то менять. Это же не мой тренер вышла и заставила меня упасть. Каждый сам в ответе за свои ошибки, не нужно перекладывать ответственность. Это не в моем характере, – приводит слова Константиновой «БИЗНЕС Online».