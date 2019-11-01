Алина Загитова: Главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража Лучшей стала ее соотечественница Алена Косторная.

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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась после выступления на этапе Гран-при в Гренобле. Напомним, чемпионка ОИ-2018 в рамках одиночной программы заняла второе место.

«Можно и лучше было, оцениваю этот прокат как рабочий. Есть еще над чем работать, но главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража, я подросла в психологическом плане и знаю, что нужно делать. И я рада, что мне удалось передать эмоции в короткой программе», – цитирует Загитову ТАСС.

Произвольная программа пройдет в субботу.