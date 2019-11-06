Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании

- Алена лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании. У нее фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролеты… Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьёй, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4», - приводит слова Жулина RT.
Напомним, что Косторная, набрав в сумме 236,00 балла, одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).
Ранее выступление Алены Косторной на этапе Гран-при во Франции оценил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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