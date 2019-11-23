Иван Букин: Расстроен, что не смог показать свой максимум Лучшими оказались французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в японском Саппоро. По окончании выступления Букин ответил на вопросы СМИ.

«Получилось не очень раскованно, и это обидно – мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы. Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился все-таки неплохо», – сказал Букин, чьи слова приводит ТАСС.