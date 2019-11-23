Александра Степанова: На тренировке мы ехали мощнее Турнир завершится 24 ноября.

Россиянка Александра Степанова поделилась эмоциями после выступления на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

Степанова в паре с Иваном Букиным заняла второе место в танцах на льду по итогам произвольной программы.

«Сегодня на тренировке мы ехали мощнее, и это чувствовалось на качестве элементов - на поддержке, на блоке. Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя все-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут мы уже знали, что можем, и это нас подзажало», – цитирует Степанову ТАСС.